AFFA iyunun 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda DÇ-2018-in seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən Azərbaycan - Şimali İrlandiya oyunundan əldə edilən gəliri açıqlayıb.

Milli.Az-ın AFFA-nın saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, matçın bilet və Skybox satışından ƏDV daxil olmaqla 91 min 165 AZN gəlir əldə edilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan - Şimali İrlandiya görüşü qonaq komandanın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.