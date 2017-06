"Fənərbağça" yeni baş məşqçisinin adını açıqlayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi Aykut Kocamanla anlaşıb. 52 yaşlı mütəxəssislə 2 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, son iş yeri "Konyaspor" olan Aykut Kocaman "Fənərbağça"da Dik Advaakatı əvəz edib.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.