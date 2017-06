3 gün əvvəl Londonda 27 mərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində azı 70 nəfər itkin düşüb.

Metbuat.az-ın "the guardian" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, itkin düşənlərin axtarışları davam edir. Binanın yuxarı mərtəbələri hələ də tam nəzarətdən keçirilməyib. Qeyd edək ki, rəsmi qurumlar 30 nəfərin öldüyünü təsdiq edib. Hadisənin baş verdiyi binada 400-600 arası insan yaşayıb.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.