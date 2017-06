Azərbaycanda həvəskar balıqçılar üçün xüsusi yerlər ayrıla bilər

Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

Nazirlər Kabineti “Akvakulturanın həyata keçirilməsi Qaydası”nı təsdiq edib.

Trend-in məlumatına görə, qaydalara əsasən, akvakultura - balıq və digər su bioresurslarının, o cümlədən nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin bərpası və əmtəə məhsulu əldə edilməsi məqsədi ilə balıqçılığın su obyektlərində artırılması, yetişdirilməsi, saxlanması və rekreasiya üzrə fəaliyyətdir.

Sənaye akvakulturasının, o cümlədən marikulturanın həyata keçirilməsi üçün Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycana mənsub olan bölməsində, təbii balıqçılıq obyektləri olan çaylarda, göllərdə, su anbarları, su təchizatı kanalları və digər yerüstü su axınlarında, sututarlarda yerləşdirilmiş balıqçılıq qəfəslərindən, akvariumlardan, xüsusi üzmə qurğularından, qapalı su təchizatı qurğularından istifadə edilir.

Əhalinin sağlamlığı, istirahəti və ekoloji maarifləndirilməsi məqsədi ilə akvakultura sahəsində rekreasiya xidmətlərinin təqdim edilməsi üçün akvakultura subyektinin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan akvakultura su obyektlərində xüsusi yerlər müəyyən edilə bilər. Bu yerlərdə balıq və digər su bioresursları yetişdirilmir, yalnız həvəskar və idman balıq ovu üçün saxlanılır.

Balıq və digər su bioresurslarının artırılması və bərpası ixtisaslaşdırılmış dövlət balıqartırma müəssisələrində dövlət büdcəsinin vəsaiti və su bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi fondu hesabına akvakultura təsərrüfatlarında akvakultura obyektlərinin yetişdirilməsi və təbii balıqçılıq su obyektlərinə buraxılması həyata keçirilir. Balıq və digər su bioresurslarının süni artırılması (bərpası) qrant və ianə hesabına da həyata keçirilə bilər.

Təbii su obyektlərinə buraxılmış akvakultura obyektləri təbii populyasiyanın bərpası, balıq və digər su bioresursları ehtiyatlarının artırılması məqsədini nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş, habelə nərə cinsli və digər qiymətli balıq növlərinin artırılması və bərpası müvafiq elmi tədqiqat müəssisələrinin alimlərinin və yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin nəzarəti altında, məqsədli dövlət proqramları əsasında həyata keçirilir.

Dövlət sifarişi ilə akvakultura təsərrüfatlarında balıq və digər su bioresurslarının artırılması və bərpası müvafiq akvakultura subyekti ilə Nazirlik arasında bağlanılan müqavilə əsasında həyata keçirilir.

