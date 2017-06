Günəş vannası qəbul etmədən necə qaralmaq olar? - Alimlər çarəsini tapdı

Alimlər günəş vannası qəbul etmədən insan dərisinin rənginin qaralmasını təmin edən dərman hazırlayıb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, dərman siçanlar üzərindəki testlərdən uğurla çıxıb. Bildirilir ki, dərman dərinin melanin piqmenti (dəri və və toxumalara rəng verən maddə) istehsal etməsini təmin edir. Sınaqlar göstərir ki, istənilən növ dəri bu dərman vasitəsiylə qarala bilər. "Massachusetts General Hospital"ın həkimləri bu dərmanın dəri xərcənginin müalicəsində istfadə edilə biləcəyinə ümid edir.

Qeyd edək ki, günəş vannası qəbul edərək qaralan insanların dərisində müxtəlif fəsadlar əmələ gələ bilir. Ultrabənövşəyişüalanmaya məruz qalan dəridə hətta xərçəng xəstəliyinin yaranma təhlükəsi də var. Dərmanın satışa çıxması üçün onun daha bir neçə testdən keçməsi vacibdir.

