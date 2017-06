Aparıcı Günel Hümbətova istirahətə yollanıb.

Milli.Az-ın axşam.az-a istinadən məlumatına görə, o, həyat yoldaşı Firuz Soluyev və qızı Jozefina ilə Bodrumda dincəlir.



Günel həyat yoldaşı və qızının fotosunu sosial şəbəkədə paylaşıb və "Jozi hiperaktiv uşaqdır. Dayəsiz gəlməyimə peşman olmuşam. Jozi ilə ancaq o bacarır" şərhini yazıb.

Milli.Az

