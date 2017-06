Misirdə məhkəmə 31 nəfəri ölüm cəzasına məhkum edib.

Milli.Az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, onlar 2015-ci ildə Misir baş prokurorunun ölümündə təqsirli biliniblər.

Misir qanunvericiliyinə əsasən, yekun ölüm hökmünü müfti verməlidir. Onun qərarı iyulun 22-də verəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, baş prokuror Hişam Bərəkət 2015-ci ilin iyununda Qahirədə xidməti avtomobilində törədilmiş partlayış nəticəsində həlak olmuşdu.

