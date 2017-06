Bakı. 17 iyun. REPORT.AZ/ Türkiyənin Ərzurum əyalətinin Şenkaya rayonunda keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində yaralanan bir hərbçi xəstəxanada şəhid olub.

“Report” "Haber7"yə istinadən xəbər verir ki, əməliyyat zamanı terrorçu PKK qruplaşmasının 3 silahlısı məhv edilib.

Ərazidə əməliyyat çərçivəsində aparılan axtarış nəticəsində bir Kalaşnikov avtomatı, bir pulemyot və snayper tüfəngi, çoxlu sayda sursat və ərzaq aşkarlanıb.

Bölgədə əməliyyat davam etdirilir.



