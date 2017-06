Tereza Mey kimdən gizlənir? -FOTOLAR

İngiltərənin paytaxtı Londonda baş verən faciəvi yanğın sonrası Baş Nazir Tereza Meyə qarşı etiraz aksiyaları səngimək bilmir.

Publika.az xarici mətbuata istinadən bildirir ki, buna səbəb yaxınlarının yanğında itkin düşən 70 nəfərin taleyindən hələ də bixəbər qalması və hökümətin bu haqda heç bir açıqlama verməməsidir.

Yanğından 1 gün sonra hökumətə qarşı etiraz aksiyaları keçirilməyə başlanıb. Baş nazir Tereza Mey yanğında ölənlərin yaxınları ilə bir kilsədə görüş keçirib. Etirazçı kütlə kilsənin qarşısında toplaşaraq baş naziri protesto edib. Mey kilsədən çıxıb qaçaraq öz maşınına oturmaq məcburiyyətində qalıb.

Qeyd edək ki, “Greenfell Tower”də çıxan yanğında 30 nəfərin ölüm faktı müəyyənləşdirilsə də, bu rəqəmin 100-ə çatacağı ehtimal olunur. Çünki, binanın incələnməyən yerləri hələ də qalmaqdadır və 70 sakinin taleyindən heç bir xəbər yoxdur.

Zümrüd

