Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva yenidən əməliyyat etdirib.

Milli.Az-ın axşam.az-a istinadən məlumatına görə, sənətçi bu dəfə də görünüşündə dəyişiklik etmək üçün bıçaq altına yatıb.



O, bir həftə əvvəl şəhər klinikalarınn birində əməliyyatla artıq çəkidən xilas olmağa çalışıb.



Qeyd edək ki, Fatimə bir neçə ay əvvəl də əməliyyatla artıq piylərini götüzdürmüşdü.

Milli.Az

