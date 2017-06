Əfqanıstanda olan bir qrup ABŞ əsgərləri əfqan hərbçinin hücumu ilə üzləşib. Lent.az-ın Haberturk.com-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu hücum zamanı ABŞ-ın 4 əsgərinin dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Lakin ABŞ tərəfi məlumatı təkzib edərək, ölən olmadığını, 3 əsgərin yaralandığını bildirib.

Qeyd edək ki, bu, ƏIfqanıstanda ABŞ əsgərlərinə qarşı törədilmiş ilk terror hadisəsi deyil.

