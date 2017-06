"Real"dan ayrılacağı gözlənilən Alvaro Morata "Mançester Yunayted"lə razılığa gəlib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ispan forvard "Qırmızı şeytanlar"la 4 illik müqavilə imzalayacaq. Onun yeni iş yerindəki illik qazancı 12 milyon avro təşkil edəcək.

"Real" isə Moratanın satışından 73 milyon avro qazanacaq.

Milli.Az

