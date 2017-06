Başları bitişik olan əkizlər ayrıldı - FOTOLAR

ABŞ-da dünyaya gələn 10 aylıq əkizlər dünya mediasında gündəm olub.

Publika.az xəbər verir ki, 10 aylıq siam əkizləri olan qız və oğlan 11 saat davam edən əməliyyatdan sonra bir-birindən ayrılıb.

ABŞ-ın Filadelfiya şəhərində yerləşən xəstəxanada gerçəkləşən çətin əməliyyat uğurlu başa çatıb. Cərrahın sözlərinə görə, 10 aylıq Erin ve Ebbi Delaney bacı-qardaşın vəziyyəti qənaətbəxş olaraq qiymətləndirilib.

Erin ve Ebbi Delaney son 60 ildə Filadelfiya Uşaq Xəstəxanasında bir-birindən ayrılan 23-cü, baş nahiyəsindən bir-birinə bitişik doğulan ilk əkizlər olub.

Könül Cəfərli

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.