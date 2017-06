Fransalı idmançı Alen Robertin adrenalin dolu davranışları hamını təəccübləndirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədən Barselondakı ən hündür binalardan birinə dırmanıb. Binanın hündürlüyünün 116 metr olduğunu nəzərə alsaq kiçik səhvin "hörümçək adam" üçün hansı fəsadlar törədəcəyini təsəvvür etmək çətin olmaz.

20 dəqiqə ərzində binanın sonuncu mərtəbəsinə çatan şəxsi, polis elə yerindəcə sorğu-sual edib.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.