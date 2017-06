Xarici dil öyrənmək problemi tarix olur - Yeni cihaz kəşf edildi

Xarici dil öyrənmək problemi tarix olur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, avstraliyalı gənc "İBM Watson" texnologiyası sayəsində tərcümə edə bilən qulaqcıqları təqdim edib. "Translate One2One" adlı qulaqcıq xarici sözləri cihaza qeyd edərək dərhal tərcümə edir.

Ötən həftə BMT-nin "Suni Zəka" adlı sərgisində təqdim edilən cihaz İngilis, Yapon, Fransız, İtalyan, İspan və Portuqal dilləri arasında sürətli tərcümələr edir. Qiyməti 179 dollar olan "Translate One2One" gələn ay satışa çıxarılacaq. "Translate One2One" vayfay və bluetooth əlaqəsinə ehtiyac olmayan ilk tərcümə cihazıdır.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.