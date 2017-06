"Despacito" ("Yavaşca") mahnısı dünyada məşhurlaşıb.

Bu, 1996-cı ildə "bomba partlayışı" effekti doğurmuş "Macarena"dan sonra dünyadan məşhur olan ikinci Latın Amerikası mahnısıdır.

Mahnının videoklipinə YouTube-da 2,12 milyard dəfə baxılıb.

Hitin ifaçısı, Puerto-Rikodan olan 39 yaşlı müğənni Luis Fonsinin dediyinə görə, "Desposito"nun uğuruna hələ də inana bilmir.

