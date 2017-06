Geyindiyiniz ayaqqabının dabanına görə xasiyyətinizi müəyyən edin

Hündürdaban ayaqqabının dabanlarının kənara çıxması pis görüntünün meydana çıxmasına səbəb olur. Amma, geyindiyiniz ayaqqabının dabanlarının hansı istiqamətdə əyilməsi sizin xarakterinizi təyin edə bilər.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, əgər ayaqqbınızın dabanları içərisinə doğru əyilirsə və siz kişisinizsə bu sizin həyatda qərar qəbul edə bilməyən kişi olduğunuzu bildirir. Əgər dabanlarınız ayaqqabının içərisinə doğru əyilirsə və siz qadınsınızsa o zaman sizin yaxşı xarakteriniz var.

Ayaqqabının dabanlarının xaricə-arxaya doğru əyilib çıxması sizin köməksiz biri olduğunuzu bildirir.

Əgər ayaqqabının dabanı xaricə yanlara doğru əyilirsə, bu ayaqqabı sahibinin diqqətsiz və dalğın xarakterli olduğunun göstəricisidir.

Kişinin geyindiyi ayaqqabının dabanı hər iki tərəfdən əyilmişsə, bu onun sahibinin dostcanlı olduğunu bildirir. Əgər qadın ayaqqabısı hər iki tərəfdən əyilmişsə o zaman deməli həmin qadın ən yaxşı anadır.

Dabanı çox sıxılmış ayaqqabı sahibinin yastıayaq olmasının göstərir.

Dabanı sürtülməmiş ayaqqabı sahibinin tez-tez ayaqqabı dəyişdirdiyini bildirir.

