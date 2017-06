İstanbul polisinin sabiq rəhbəri Hüsüyn Çapkın FETÖ ilə əlaqədə şübhəli bilinərək saxlanılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Çapkın İstanbul Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onun həbsi barədə qərar çıxarmasından sonra polislərə təslim olub.

Qeyd edilir ki, məhkəmə Denizli əyalətinin sabiq valisi Abdulqadir Demirində həbs edilməsinə order verib.

Milli.Az

