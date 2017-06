Suriya ordusu Rəqqa əyalətində 14 şəhəri azad edib

Bakı. 17 iyun. REPORT.AZ/ Suriya ordusu Rəqqa əyalətində 14 şəhəri terrorçulardan azad edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Masdar" məlumat yayıb.

Hökumət qoşunları terrorçuların "dayaq məntəqəsi" olan Əl-Rəqqa istiqamətində irəliləməkdə davam edirlər.

"Pələng" elit seçmə dəstələrinin rəhbərlik etdiyi suriyalılar Süfyan neft sahəsini, həmçinin Salamiyə-Rəqqa yolu boyunca bir sıra kəndləri azad ediblər.

Hökumət qoşunları Hələbə döyüş sursatı daşımağın mümkün olduğu yeganə yolun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qərbə tərəf irəliləyirlər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.