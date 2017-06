Məşhur amerikalı müğənni və aktrisa Cennifer Lopes sevgilisi Aleks Rodriges və əkiz övladları ilə birlikdə Fransanın Antib kurortuna yollanıb.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 47 yaşlı Cey Lo istirahət üçün superyaxtanı kirayələyib.

34 yaşlı A.Rodriges həmin yaxtanı satın almaq niyyətində olduğunu deyib.

