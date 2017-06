Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində futbol üzrə Konfederasiyalar Kubokunun açılış oyunu keçirilib.

Publika.az xəbər verir ki, ilk oyunda ev sahibi Rusiya və Yeni Zelandiya milliləri qarşılaşıb.

Matç Rusiyanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

