Üzerli qırmancdan qorxub başını örtdü - FOTO

Almaniyalı aktrisa Məryəm Uzerli öz adını daşıyan kosmetika markası üçün Səudiyyə Ərəbistanına gedib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa Səudiyyə qanunlarına əməl edərək başını örtüb. Məryəm sosial şəbəkədə paylaşdığı fotosu ilə müzakirələrə səbəb olub.



Baş örtüsü və uzun qaftanla ağ-qara fotosunu İnstaqram hesabında yerləşdirən Uzerlinin başını qırmanc cəzasından canını qurtarmaq üçün bağladığı iddia edilib. Bundan əvvəlki ziyarətində başını örtməyən aktrisanın qırmancla döyülmək təhlükəsindən güclə xilas olduğu deyilirdi.

Milli.Az

