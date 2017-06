Əfqanıstanda hərbi baza ərazində silahlı hücum nəticəsində 1 əfqan və 7 ABŞ hərbçisi yaralanıb. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

İnsident Məzəri Şərif əyalətindəki “Şahin” hərbi bazada baş verib.

İnsidentin təfərrüatları və səbəbləri araşdırılır.

