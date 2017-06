Cinsi gücü artırır, xəstəliklərdən qoruyur...

Təkcə noxudun deyil, noxud suyunun da sağlamlığımıza inanılmaz faydalarının olduğunu bilirsinizmi?

Noxud dəriyə, ürəyə, yuxusuzluğa və bir çox narahatlığa olduqca yaxşı təsir edir. Bu qədər faydalı olan bir qida qaynağının suyunun da faydalı olması normal deyilmi?

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, adətən noxudu bir gecə suda saxlayırıq, sonra qaynadırıqqdığınız noxudun suyunu fərqli səbəblərdən dolayı yeməklərə əlavə etmirsiniz. Ancaq noxud suyunu bundan sonra atmamağınızı tövsiyə edirik. Çünki noxud suyu sağlamlığınız üçün olduqca faydalıdır.



Noxud suyunun faydaları



- Kişilərdə cinsi gücü artırır, sperma sayının artmasına kömək edir.



- Yaranı tez bir zamanda sağaldır və hüceyrə yeniləyir.



- İmmunitet sistemini gücləndirir, xəstəliklərdən qoruyur.



- Revmatizm ağrılarına yaxşı təsir edir. Bel və əzələ ağrılarına qarşı faydalıdır.



- Ağız içindəki yaralara qarşı qarqara kimi istifadə edə bilərsiniz.



- Ac qarına içilən noxud suyu bağırsaqları, eyni zamanda da bağırsaqda olan qurdları təmizləyir.



- Dəri hüceyrələrini yeniləyir və dərini gəncləşdirir.

