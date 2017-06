Bakı. 17 iyun. REPORT.AZ/ Ötən gün Aralıq dənizində aparılan 20-dən çox əməliyyat nəticəsində 2,5 min nəfər xilas edilib.

"Report" "Deutsche Welle"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.

Onların əksəriyyəti vəziyyəti sərbəst şəkildə dənizi üzərək keçməyə imkan verməyən qayıqlarda olub. Təkcə bir gün ərzində 18 xilasetmə əməliyyatı aparılıb, onlar gecə saatlarında da davam etdiriib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.