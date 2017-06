Suriya ordusu Deraa şəhərində terrorçulara qarşı hərbi əməliyyatları 48 saat müddətinə dayandırıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Suriya ordusunun məqsədi barışığın əldə olunması istiqamətindəki səylərin dəstəklənməsidir.



"Suriya hökuməti atəşkəs rejiminin tətbiq etdirilməsində maraqlıdır və bu istiqamətdə səylər göstərməkdə davam etdirir", - deyə Suriya dövlət kanalının məlumatında bildirilir.

