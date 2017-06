Bikinidə gəzən aparıcının alnını yardılar

Tanınmış aparıcı Canan Tuğanerin alnı yarılıb.

Axşam.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, aparıcı bikinidə sahildə gəzərkən naməlum şəxs tərəfindən videoya çəkildiyini görüb. Həmin şəxsə yaxınlaşan Canan onun iranlı olduğunu öyrənib və görüntüsünü silməsini tələb edib. Tərəflər arasında mübahisə əlbəyaxa davaya çevrilib.

İranəsilli B.J. Canan Tuğanerin alnını yarıb. 36 yaşlı teleaparıcı polisə şikayət etdikdən sonra həmin şəxs saxlanılıb və onun telefonundan, həqiqətən də, Cananın görüntüləri tapılıb.

İranlı B.J. haqqında cinayət işi qaldırılıb.

