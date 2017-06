Gecələr yata bilmirsiz? - Bu üsullara əməl edin

Yuxu insan üçün hava və su qədər vacibdir. Onun faydaları saymaqla bitmir.

Yuxu, stressdən qaynaqlanan tarazılıqlar və digər bu kimi fəsadları aradan qaldıra bilir. Bizi yatırdan hormonlar, oyanarkən xoşbəxtlik hormonu olaraq tanıdığımız seratoninə çevrilir və gözlərimizi ümidlə, sevinclə açmamızı təmin edir. Yuxu əsnasında immunitet sistemimiz güclənir və dayanıqlılığımız artır.



Yatarkən bütün orqanlarımız- ürəyimiz, mədəmiz, qaraciyərimiz və əzələlərimiz də daxil olmaqla orqanlar istirahət edir, təmizlənir və yenilənir. Yuxusuzluq (insomnia) cəmiyyətdə hər üç adamdan birində görülən əhəmiyyətli bir sağlamlıq problemidir. Bu problem həftə, ay və hətta illərlə davam edə bilər. Belə bir vəziyyətdə mütləq həkimə müraciət etməyiniz lazımdır.

Dərmanla təmin edilən yuxu sizə faydadan çox zərər gətirə bilər. Yatağa ac girməyin, ancaq yatma vaxtına yaxın saatlarda ağır yemək də yeməyin. Yatmazdan əvvəl siqaret çəkməyin və ya digər nikotin ehtiva edən qidalar qəbul etməyin. Bunlara əməl etsəniz tez yuxuya gedərsiz.

