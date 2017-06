Fransanın cənubunda təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli yanğınsöndürənlərə istinadən BFMTV məlumat yayıb.

Bildirilir ki, turist təyyarəsi havada yanmayıb, birdən-birə aşağı enməyə başlayıb.

Hadisə günün ikinci yarısında Tarn və Qaronna departamentinin Parizo bələdiyyəsinin ərazisində baş verib.

