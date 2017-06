Bakı. Trend:

Fransanın cənubunda yüngülmotorlu təyyarə qəzaya uğrayıb.

Trend-in "Belta"ya istinadən verdiyi məlumata görə, qəza nəticəsində təyyarədə olan 2 nəfər həlak olub.

Məlumata əsasən, təyyarə qəzaya uğradıqdan sonra alışmayıb. İnsident Tarn və Harrona departamentində baş verib.

