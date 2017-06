Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdıməhəmmədov 1000-dən çox məhbusun əfv olunması haqqında fərman imzalayıb.

Publika.az “İnterfaks”a istinadən xəbər verir ki, fərman Qədr gecəsi münasibətilə imzalanıb.

Fərmanın 1029 məhbusa şamil ediləcəyi bildirilir.

