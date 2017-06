Bakı. Trend:

Kolumbiyanın paytaxtı Boqotada "Centro Andino" ticarət mərkəzində partlayış baş verib.

Trend-in "Associated Press"ə istinadən verdiyi məlumata görə, partlayış nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Polislər insanları ticarət mərkəzindən təxliyə edir.

Şahidlərin sözlərinə görə, partlayış ticarət mərkəzinin 2-ci mərtəbəsində yerləşən tualetdə baş verib. Partlayışın səbəbləri barədə hələlik məlumat daxil olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.