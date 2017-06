Portuqaliyada meşə yanğınları nəticəsində 19 nəfər ölüb

Bakı. 18 iyun. REPORT.AZ/ Portuqaliyanın mərkəzi hissəsində tüğyan edən meşə yanğınları nəticəsində azı 19 nəfər həlak olub.

"Report" xəbər verir ki, onlardan 16 nəfərin öz maşınında yanaraq öldüyü bildirilir.

"Biz 19 nəfərin öldüyünü təsdiq edirik – hamısı mülki şəxslərdir. Onların 3-ü tüstüdən boğulub, daha 16-sı isə öz avtomobilində Fiqeyro-duş-Vinyuşdan Kastanyera-de-Peraya gedən yolda çıxılmaz vəziyyətə düşərək yanıb", - deyə daxili işlər üzrə dövlət katibi Xorxe Qomes mətbuata açıqlamasında bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.