Bakı. 18 iyun. REPORT.AZ/ Kolumbiyanın paytaxtı Boqotanın ticarət mərkəzlərindən birinin binasında güclü partlayış baş verib.

"Report" xəbər verir ki, nəticədə 1 nəfər ölüb, daha 11-i yaralanıb.

Şahidlərin sözlərinə görə, partlayış paytaxtın turizm rayonunun mərkəzində yerləşən "Centro Andino" ticarət kompleksinin ikinci mərtəbəsinin tualetində qeydə alınıb.

Hadisə yerinə yanğınsöndürən və "təcili yardım" maşınları cəlb olunub. Bina təxliyyə edilib.



