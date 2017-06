Kolumbiyanın paytaxtı Boqotada ticarət mərkəzində güclü partlayış törədilib. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, Boqota meri Enrike Penyalosa partlayışın terror aktı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, insident nəticəsində 1 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, partlayış “Centro Andino” ticarət mərkəzinin ikinci mərtəbəsindəki tualetdə baş verib.

Hadisə yerinə təcili yardım maşınları və polislər cəlb edilib.

