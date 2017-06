Bakı. Trend:

Portuqaliyanın mərkəzində 19 nəfər meşə yanğınlarının qurbanı olub.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, ölənlərin 3-ü tüstüdən boğularaq, 16-sı isə öz avtomobillərində yanaraq ölüblər.

"Biz 19 nəfərin ölümünü təsdiq edirik. Onlar hamısı mülki şəxslər idi. Ölənlərin 3-ü tüstüdən boğularaq ölüb, 16-sı isə Fiqeyro-duş-Vinyuşdan Katanyera-de-Peraya gedən yolda avtomobillərində yanaraq ölüblər", - bunu jurnalistlərə daxili işlər üzrə dövlət katibi Xorxe Qomes deyib.

