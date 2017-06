Veteran cüdoçularımız Avropa çempionatında 10 medal qazandı

Xorvatiyanın Zaqreb şəhərində veteran cüdoçular arasında Avropa çempionatı keçirilir. Yarışda mübarizə aparan Azərbaycan idmançıları uğurla çıxış edirlər.

"Report" xəbər verir ki, millimiz aktivinə 3 qızıl, 5 gümüş və 2 bürünc medal yazdırıb.

Qadınların yarışında ölkəmizi təmsil edən Zülfiyyə Hüseynova F-4 63 kq kateqoriyasında bütün rəqiblərinə qalib gələrək Avropa çempionu olub. Kişilərin mübarizəsində Məmmədov Məmməd (M-1 73 kq), Bağırov Zaur (M-3 +100 kq) və Budaqov Vüqar (M-2 73 kq) qitə çempionu adını qazanıb. Hacıyev Babək (M-3 60 kq), Cəfərov Mübariz (M-4 81 kq), Rəcəbli Fərhad (M-6 90 kq) və Müslimzadə Məhəmməd (M-8 +100 kq) gümüş medala layiq görülüb. Daha iki veteran cüdoçumuz - İntiqam Ələkbərov (M-1 100 kq) və Zaur Paşayev (M-2 100 kq) Avropa çempionatında 3-cü yeri tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.