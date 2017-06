Bakı. Trend:

İranın 2 balıqçı qayığı Fars Körfəzində böyük dalğalar səbəbindən kursdan çıxaraq Səudiyyə Ərəbistanı ərazi sularına düşüb.

Trend-in "PressTV"yə istinadən verdiyi məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanının sahil mühfizəsi qayıqları görərəl onlara atəş açmağa başlayıb və nəticədə 1 balıqçı həlak olub.

Bu informasiyanı İranın Daxili İşlər Nazirliyi təsdiqləyib və bildirib ki, Səudiyyə Ərəbistanı vaxtından əvvəl atəş açmağa başlayıb.

