Bakı. Trend:

Misirin paytaxtı Qahirədə polis əməkdaşlarını daşıyan avtomobilin yaxınlığında partlayış baş verib.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, partlayış nəticəsində 1 polis əməkdaşı həlak olub, 4-2 isə yaralanıb.

Məlumata əsasən, yaralananların hamısı xəstəxanaya yerləşdirilib.

