2,5 minə yaxın miqrant xilas edilib

Ötən sutka ərzində Aralıq dənizində keçirilən 20-yə yaxın xilasetmə əməliyyatı çərçivəsində 2.5 minə yaxın Afrikadan və Yaxın Şərqdən olan miqrant xilas edilib.

Trend-in "Belta"ya istinadən verdiyi məlumata görə, əməliyyatlarda İtaliyanın mühafizə polisi ilə birgə Beynəlxalq Humanitar Təşkilat "Sərhədsiz həkimlər" və Avropanın xarici sərhədlərin mühafizəsi üzrə agentliyi "Frontex" iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, ilin əvvəlindən Aralıq dənizi vasitəsi ilə Avropa İttifaqı ölkələrinə düşmək istəyən 1800 miqrant həlak olub.

Milli.Az

