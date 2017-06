Kolumbiyanın paytaxtı Boqotada "Centro Andino" ticarət mərkəzində partlayış baş verib.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, partlayış nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 11 nəfər yaralanıb.

Ölənlər 23-25 yaş arasında olan qadınlardır, onlardan biri Fransa vətəndaşıdır.

Milli.Az

