Bakı. 18 iyun. REPORT.AZ/ ABŞ-ın "Fitzgerald" esminesinin Filippinin ticarət gəmisi ilə toqquşma zamanı itkin düşmüş dənizçiləri ölüblər, onların meyitləri gəminin su altında qalan hissəsindən tapılıb.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın 7-ci donanması məlumat yayıb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.