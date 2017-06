"Xoşbəxt olmasaydım, 18 il evli qalmazdım"

Dizayner Viktoriya Bekhem fotolarda bədbin görünməyindən danışıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, keçmiş futbolçu Devid Bekhemlə ailəli olan, 4 uşaq anası Viktoriya "Vogue" jurnalının Hollandiya sayı üçün müsahibə verib. O, müsahibəsində Devidlə çox xoşbəxt olduqlarını deyib:

"Biz Devidlə çox əylənirik. Əgər fotolarda göründüyüm qədər xoşbəxt olmasaydım, ailə həyatım 18 il davam etməzdi və uşaqlarım da bu qədər xoşbəxt böyüməzdilər".

Qeyd edək ki, Viktoriya artıq Qərb mediası tərəfindən "gülməyən qadın" elan edilib.

