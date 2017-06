Əfqanıstanda polis idarəsinə HÜCUM: Ölənlər və yaralananlar var

Əfqanıstanın şərqindəki Paktiya vilayətində 5 terrorçu kamikadze polis idarəsinə hücum edib.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə "Tolo News" telekanalı xəbər verib.

Xəbərdə bildirilir ki, onlardan biri özünü polis idarəsinin yaxınlığındakı dayanacaqda partladıb. Digərləri isə idarəyə soxulmağa cəhd ediblər.

Atışma zamanı onlardan üçü öldürülüb. Lakin təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışma hələ davam edir.

Əfqanıstanın Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib ki, hücum zamanı iki polis əməkdaşı həlak olub. Hadisəyə görə məsuliyyəti heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.

"Pajvak" agentliyi isə hücum zamanı 4 nəfərin həlak olduğunu, 25 yaralının olduğunu xəbər verib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.