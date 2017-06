Dostları Messini 37 min avro xərcə saldı

"Barcelona"nın liderlərindən olan Lionel Messi gərgin mövsüm sonrası İbizada istirahət edir.

Argentinalı ulduz dostları ilə gecə klubunda görüşdən sonra ödədiyi hesabla gündəmə gəlib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Luis Suarez və Sesk Fabreqasla birlikdə əylənən Messi 37330 avro hesab ödəyb. Sosial şəbəkədə yayılan bu hesabda ən çox yeri 41 şüşə Dom Periqnon premium-klass şampan şərabı tutub. İbizada "Barca"nın əksər futbolçuları ailəvi şəkildə istirahət edirlər.

Milli.Az

