Fransada parlament seçkilərinin ikinci turu keçirilir

Fransada parlamentin aşağı palatasına seçkilərin ikinci turu başlayıb.

Prezident Emmanuel Makoronun "İrəli, Respublika" Partiyasının 577 yerə malik parlamentdə 415-445 mandat qazanacağı proqnozlaşdırılır.

Qeyd edək ki, iyunun 11-də parlament seçkilərinin birinci turunda E. Makronun partiyası 28,21 faiz, Respublika Partiyası 15,77 faiz, Maria Le Penin Milli Cəbhə Partiyası 13,2 faiz, Fransa Müqavimət Partiyası 11,02 faiz və Sosialist Partiyası 7,44 faiz səs qazanaraq ikinci tura keçib. Birinci turda seçici fəallığı 48,71 faiz olub.

