Bakı. Trend:

İyunun 18-i Fransa Milli Məclisinə (parlamentin aşağı palatasına) seçkilərdə səsvermənin 2-ci turu başlayıb.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, səsvermə Fransanın Avropa və bir sıra xarici ərazilərində keçirilir.



Seçki məntəqələri yerli vaxtla saat 8.00-da açılıb. Onların əksəriyyəti 18.00-də bağlanacaq, lakin böyük şəhərlərdə 20.00-dək səs vermək mümkün olacaq.



