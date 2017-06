"Parma" A Seriyasına bir addım da yaxınlaşdı

İtaliyanın məşhur klublarından olan "Parma" növbəti mövsüm B Seriyasında mübarizə aparacaq.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "sarı göylər" pley-off qarşılaşmasında "Alessandria" klubunu 2:0 hesabıyla məğlub edib. 1996/97 mövsümündə skudettonu qazanan "Parma"nın maliyyə vəziyyəti 2012-ci ildən pisləşməyə başlamışdı. 3 ildən sonra klubun borcları 96 milyon avroya çatmışdı. 2015-ci il iynun 22-də məhkəmə tərəfindən müflis elan olunan "Parma" həvəskarlar liqasına göndərilmişdi. Həmin ildən komandanın heyətində yalnız müdafiəçi Alessandro Lukarelli qalıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.