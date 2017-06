Əfqanıstanda iki pakistanlı diplomat itkin düşüb.

APA-nın “Reuters” agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Diplomatlar Pakistanın Cəlilabaddakı konsulluğunda çalışıblar və cümə günü Pakistana qayıdarkən itkin düşüblər. Pakistan Əfqanıstan hökumətindən diplomatların tezliklə tapılması və günahkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün səyləri artırmağı xahiş edib.

