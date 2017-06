"Bu, ABŞ üçün böyük rüsvayçılıqdır" - General

"ABŞ-ın Əfqanıstanda 16 ildir davam edən müharibədə faktiki olaraq heç nə əldə edə bilməməsi əsl rüsvayçılıqdır".

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri ABŞ Qərargah rəisinin keçmiş müavini, general Cek Kin "Foks Nyus" telekanalına verdiyi açıqlamada deyib.

Amerikanın Əfqanıstandakı hərbi kontingentini artırmaq qərarını şərh edən general bunun düzgün addım olduğunu, lakin vəziyyətin ABŞ-ın xeyrinə dəyişməyəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Pentaqon regional qarşıdurmadan qalib ayrılmaq üçün hərbi qüvvələrinə ən azı 10-20 min əsgər əlavə etməlidir.

Xatırladaq ki, hazırda Əfqanıstan ərazisində xidmət keçən ABŞ hərbçilərinin sayı 8400 olaraq göstərilir.

Milli.Az

